Le Real Madrid annonce une surprise pour Benzema

Cela semble déjà lointain, mais Karim Benzema a quitté le Real Madrid il y a quelques semaines pour s'engager avec Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Le départ de l'ancien buteur de l'OL laisse un énorme vide au sein de la Casa Blanca, mais Carlo Ancelotti ne semble pas particulièrement inquiet.

Le Real Madrid vit une petite révolution cet été. Et pour cause, Karim Benzema, arrivé en 2009, a quitté le club merengue afin de s'engager avec Al-Ittihad, imitant ainsi son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo, qui a lui aussi choisi de rejoindre l'Arabie Saoudite et le club voisin d'Al-Nassr. Le départ de l'attaquant français laisse donc un vide dans l'effectif de Carlo Ancelotti, bien que le coach madrilène ne soit finalement pas particulièrement inquiet par la situation.

Le successeur de Benzema ? «Nous l'avons déjà», assure Ancelotti

Présent en conférence de presse alors que le Real Madrid débute sa tournée aux Etats-Unis, Carlo Ancelotti a ainsi été interrogé sur la succession de Karim Benzema. Et la réponse du technicien italien peut surprendre. « Nous l'avons déjà », assure-t-il alors que seul Joselu est arrivé cet été. « Il peut s'agir de Joselu ou d'un autre système », ajoute Carlo Ancelotti. Il faut dire que l'attaquant espagnol fait plus figure de joueur de rotation que de titulaire en puissance au Real Madrid. C'est la raison pour laquelle la presse espagnole évoquait récemment l'option d'une attaque à deux, composée de Vinicius Junior et Rodrygo.

Un rôle à jouer pour Bellingham ?