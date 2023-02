Le Real Madrid abandonne et fait un beau cadeau au PSG

Arthur Montagne

Annoncé dans le viseur du PSG depuis la fin du mercato d'hiver, Marco Asensio n'a pas débarqué à Paris en janvier, mais serait toujours espéré par les Parisiens pour l'été prochain. Il faut dire que son contrat s'achève en juin prochain, et même si le Real Madrid souhaite le prolonger, le club merengue ne fera aucune surenchère.

Cet hiver, le Antón Meanaa multiplié les pistes pour renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, le nom de Marco Asensio a notamment circulé. Et pour cause, alors que son contrat s'achève en juin prochain, le club phocéen a tenté de profiter de la situation pour le recruter à moindre coût. Mais le Real Madrid a refusé et espère le prolonger tandis que le PSG retentera sa chance pour l'attirer libre. Et selon Antón Meana, journaliste de La Cadena SER , le Real Madrid ne compte pas rivaliser avec les Parisiens.

Le Real Madrid ne fera pas de surenchère pour Asensio

« D'après ce qu'ils me disent au Real Madrid, ils ne se soucient pas des offres que les joueurs mettent sur la table. Le Real Madrid ne va pas marchander. "J'ai une offre du PSG". Eh bien, écoute, tu prends l'avion et tu vas à Orly », lance le journaliste espagnol pour l'émission Carrusel Deportivo avec d'en rajouter une couche.

«C'est une politique que le Real Madrid suit et c'est très clair»