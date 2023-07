Le RC Lens tente une folie avec une ancienne star de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après le départ de Loïs Openda, le RC Lens se doit de renforcer son secteur offensif. Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le club nordiste a des arguments à faire valoir. Et les Sang et Or vont devoir se montrer convaincants pour recruter Michy Batshuayi, ancien buteur de l'OM, qui évolue aujourd'hui à Fenerbahçe.

Le RC Lens a récupéré un joli pactole cet été. En vendant Loïs Openda et Seko Fofana, le club nordiste a récupéré près de 68M€. Une jolie somme, qui pourrait permettre au dauphin du PSG la saison dernière d'avoir une plus grande marge de manœuvre sur le mercato.

Le RC Lens vise un buteur

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le RC Lens va devoir palier ces deux départs majeurs. Franck Haise espère l'arrivée de renforts lors de ce mois d'août, notamment dans le secteur offensif. Un avant-centre capable de prendre la succession d'Openda est recherché.

Le RC Lens sur le point de passer à l'action pour Batshuayi