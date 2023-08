Le RC Lens prépare un dernier coup sur le mercato

Alexis Brunet

Cet été, Seko Fofana et Loïs Openda ont quitté le RC Lens. Deux joueurs majeurs que les Sang et Or ont bien remplacés. Andy Diouf est arrivé pour prendre la place de l'Ivoirien, et Elye Wahi a succédé à Loïs Openda. Les Lensois cherchent encore à se renforcer, et ils désirent recruter un latéral droit. Le nom de Ruben Aguilar revient dernièrement.

Le RC Lens vit un début de saison agité. Les hommes de Franck Haise sont quinzièmes de Ligue 1, avec seulement un point pris en trois matches. Des résultats qui peuvent peut-être s'expliquer par les nombreux changements estivaux.

Fofana et Openda sont partis

Après sa belle saison l'année dernière, le RC Lens s'attendait à être pillé sur le marché des transferts. Cela n'a pas manqué, puisque deux joueurs majeurs ont quitté les Sang et Or, Seko Fofana, et Loïs Openda. Le milieu de terrain a rejoint Al-Nassr, et le buteur belge s'est engagé avec le RB Leipzig.

Le RC Lens piste Ruben Aguilar