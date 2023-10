Le RC Lens fait une annonce, 50M€ arrivent !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Passé dans une autre dimension ces dernières années, le RC Lens a besoin de soutiens financiers afin de poursuivre son expansion. Après avoir ouvert son capital et récupérer 20M€, Joseph Oughourlian, propriétaire du club artésien, assure qu’il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, et annonce que 50M€ vont également tomber.

En seulement trois ans, le RC Lens est passé de la Ligue 2 à la Ligue des champions. Une progression impressionnante qui pousse le club artésien à chercher des investisseurs pour renforcer son poids dans le football français et européen. C'est ainsi que le RC Lens a ouvert son capital. Dans cette optique, Side Invest a déjà apporté 20M€, mais c'est encore loin d'être terminé. Joseph Oughourlian, propriétaire des Sang-et-Or , annonce en effet qu'il attend encore de recevoir 50M€. De quoi pérenniser le club.

«On cherche jusqu’à 50M€ en plus des 20M€ que nous avons déjà obtenus»

« On est en discussion avec d’autres investisseurs potentiels. Je ne donnerai pas de nom. Ca pourrait se conclure dans les prochains mois. On cherche jusqu’à 50M€ en plus des 20M€ que nous avons déjà obtenus grâce à l'arrivée de Side Invest. Cette transaction va nous aider à trouver d'autres actionnaires minoritaires », assure le propriétaire du RC Lens, avant d'évoquer son avenir au sein du club artésien.

«Je prends beaucoup de plaisir ici»