Cette punchline sur les recrues du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ces derniers mois, le PSG a longtemps tenté de faire venir Marcus Thuram, mais ce dernier a finalement opté pour un transfert en direction de l'Inter Milan. Et malgré les arrivées d'Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani au Parc des Princes, il n'affiche aucun regret et le fait savoir à sa manière.

Comme le10sport.com vous l'a annoncé, le PSG a longtemps tenté de faire venir Marcus Thuram cet été, alors que l'attaquant français de 26 ans présentait l'avantage d'être libre sur le marché puisqu'il arrivait en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach.

Thuram a snobé le PSG pour l'Inter

Mais finalement, Marcus Thuram a opté pour une arrivée libre du côté de l'Inter Milan, qui a fait le forcing depuis un bon moment pour le recruter. Pourtant, il aurait pu retrouver un certain nombre de ses coéquipiers de l'attaque de l'équipe de France au PSG, comme Kylian Mbappé mais également Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, qui ont signé cet été au Parc des Princes.

« Si je veux les voir, je vais en vacances avec eux »