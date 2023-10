Transferts : Il recale le PSG et balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps courtisé par le PSG qui souhaitait profiter de sa fin de contrat pour l'attirer libre durant le mercato estival, Marcus Thuram a finalement opté pour une signature du côté de l'Inter Milan. Et l'attaquant de l'équipe de France s'est confié sans détour sur ce choix de carrière.

Comme le10sport.com vous l'a révélé, Marcus Thuram figurait bel et bien sur les tablettes du PSG cet été, et Luis Campos appréciait tout particulièrement le profil de l'ancien attaquant du Borussia Mönchengladbach, qui arrivait en fin de contrat en juin. Mais finalement, Thuram a opté pour un tout autre challenge puisqu'il s'est engagé libre avec l'Inter Milan. Et dans un entretien accordé à L'EQUIPE , l'international français se confie sur ce choix de carrière.

Thuram, une cible de longue date à l'Inter

Dans un premier temps, Marcus Thuram indique qu'il était courtisé depuis un bon moment par l'Inter, ce qui a forcément joué dans son choix cet été : « Il faut savoir qu'il y a deux ans, l'Inter m'avait contacté, j'évoluais au poste d'ailier mais eux m'identifiaient déjà comme un 9. Cette vision-là, ils étaient peu à l'avoir. Ils avaient une connaissance très précise de ma potentielle évolution », assure le fils de Lilian Thuram, avant de justifier son choix d'avoir recalé le PSG et ses autres prétendants.

« J'ai discuté avec beaucoup d'autres clubs »