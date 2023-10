Un transfert historique aurait pu capoter, l’incroyable aveu du RC Lens

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le RC Lens n’a pas hésité à lâcher 35M€ pour recruter Elye Wahi, qui compense numériquement le départ de Loïs Openda. Un transfert record et un investissement colossal pour un club de la dimension des Sang-et-Or. Propriétaire du club artésien, Joseph Oughourlian a d’ailleurs dévoilé les coulisses de ce transfert qui aurait bien pu ne jamais se conclure.

Après une saison historique, le RC Lens a été contraint de céder deux de ses meilleurs éléments à savoir Seko Fofana et Loïs Openda. Et pour remplacer l'attaquant belge, les Lensois ont longtemps hésité avant de jeter leur dévolu sur Elye Wahi qui débarque en provenance du MHSC pour 35M€. Propriétaire du club artésien, Joseph Oughourlian raconte d'ailleurs les coulisses de ce transfert qui aurait pu ne jamais aboutir.

Transfert historique au RC Lens, Deschamps annonce du lourd https://t.co/rYqyZhnILQ pic.twitter.com/3hClSzXfa6 — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

Oughourlian dévoile les coulisses du transfert de Wahi

« Nous n'avons pas réussi à constituer l'ensemble de notre effectif assez tôt durant l'été. Ce n'est pas la responsabilité d'une seule personnes mais de plusieurs, à commencer par moi parce que c'est moi qui signe les chèques. On a peut être sous-estimé l’impact de la transaction d’Openda. En le vendant à un prix aussi élevé, nous avons créé une espèce d’anticipation de la part des clubs qui voulaient nous vendre des attaquants. Et cela nous a freiné dans le recrutement d’un numéro 9 », lance le propriétaire du RC Lens au micro de France Bleu Nord , avant de poursuivre.

«La question est simple, le club va-t-il dépenser ce type de montant pour Elye Wahi ?»