Le RC Lens boucle un dernier transfert, « c’est une surprise »

Le RC Lens a bouclé un départ de dernier minute. Après seulement deux mois dans le nord de la France, Stijn Spierings a fait son grand retour à Toulouse ce jeudi. Présent en conférence de presse, Damien Comolli, président du TFC, est revenu sur cette opération surprise et en a profité pour dévoiler une anecdote amusante.

Franck Haise avait vendu la mèche pour Stijn Spierings. « ​Pour Spierings, c'est en cours d'officialisation. Il faut que ça matche sur les principes de jeu, et ça a été difficile. On s'est donné du temps mais c'était délicat » avait reconnu le coach du RC Lens ce jeudi. Arrivé dans le nord de la France il y a seulement deux mois, le joueur néerlandais n'est jamais parvenu à s'acclimater à son nouvel environnement et avait réclamé son retour au TFC. Après quelques jours de négociations, les deux parties ont fini par trouver un accord. Spierings est arrivé à Toulouse sous la forme d'un prêt et en qualité de joker.





Toulouse réagit au retour de Spierings

Présent devant les médias ce jeudi, Damien Comolli n'a pas caché son étonnement après avoir enregistré le retour de Spierings. « Nous sommes très contents de ce que nous avons fait pendant le mercato d'été. La surprise a été de faire revenir Stijn. On est très content de l'avoir récupéré bien évidemment. C'est une surprise » a confié le président du TFC, qui a dévoilé une anecdote amusante avec sa fille.

L'anectode amusante de Comolli