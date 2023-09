RC Lens : Un départ surprise provoqué par un clash ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé libre cet été en provenance de Toulouse, Stijn Spierings est déjà sur le départ du RC Lens seulement quelques semaines après sa signature. Il faut dire que le milieu de terrain néerlandais peine à s'intégrer au sein de l'effectif de Franck Haise avec lequel il aurait d'ailleurs eu une discussion houleuse.

Durant le mercato estival, le RC Lens s'est notamment concentré pour renforcer son milieu de terrain qui a vu Seko Fofana partir. Dans cette optique, c'est Andy Diouf qui remplace numériquement l'ancien capitaine lensois. Mais Stijn Spierings, dont le contrat à Toulouse avait pris fin, a également signé à Lens.

Spierings de retour à Toulouse ?

Cependant, le milieu de terrain néerlandais est déjà sur le départ. En effet, un retour à Toulouse, sous la forme d'un prêt est actuellement étudié. Quelques semaines après son départ, Stijn Spierings pourrait donc faire son retour dans la Ville Rose en qualité de joker.

Discussion tendue entre Haise et Spierings