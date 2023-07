Le RC Lens a remporté une énorme bataille sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif en ce début de mercato, le RC Lens a notamment recruté Morgan Guilavogui pour environ 4M€. Et comme l’explique Nicolas Dieuze, les Sang-et-Or ont du livrer une énorme bataille pour devancer la concurrence afin de boucler le transfert de l’attaquant du Paris FC, visiblement très convoité.

Guilavogui était très convoité

« Il y avait des approches de Ligue 1, de Bundesliga et d’Italie. Mais l’offre la plus concrète venait de Lens. C’était aussi le plus beau projet, on n’a donc pas tergiversé. Pour l’évolution de Morgan, c’est une super étape. Il arrive dans un club qui est dans un cycle vertueux, qui a de vraies valeurs et une identité. Tout collait, aussi bien sportivement qu’en dehors du terrain. La mentalité de Morgan correspond à l’état d’esprit véhiculé par Lens. Dans le foot, on ne sait jamais, mais je n’ai pas trop de doutes sur sa réussite. Le staff de Lens le connaît bien, il l’a bien accueilli et il va lui laisser le temps de franchir ce nouveau palier », explique l’ancien attaquant dans les colonnes du Parisien .

Franci Haise a fait la différence