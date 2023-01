Le Qatar veut s’offrir une star du Mondial au PSG, le verdict tombe

Thomas Bourseau

Du haut de ses 19 ans, Jude Bellingham pourrait ne pas rejoindre le PSG à la prochaine intersaison comme le souhaiterait son président Nasser Al-Khelaïfi. Son destin semble s’écrire du côté du Real Madrid.

Jude Bellingham a mis le feu pendant la Coupe du monde au Qatar avec The Three Lions jusqu’à leur élimination au stade des 1/4 de finales face à l’équipe de France (2-1). Du haut de ses 19 ans et pour sa première compétition internationale avec la sélection anglaise, le milieu de terrain du Borussia Dortmund a prouvé qu’il peut passer un cap en club alors que son contrat au BvB court encore jusqu’en juin 2025.

Le PSG a déclaré sa flamme à Bellingham, ça sent le roussi pour son transfert

De quoi donner des idées au PSG et notamment à son président Nasser Al-Khelaïfi qui faisait passer le message suivant en décembre dernier à Sky Sports quant à un intérêt du PSG pour Jude Bellingham. « Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable. Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club. ».

Une nouvelle nationalité pour un joueur du PSG https://t.co/B0a40jy7wv pic.twitter.com/uGaQhf6JLI — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

Jude Bellingham veut le Real Madrid, intérêt réciproque