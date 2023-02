Le Qatar veut frapper fort pour le PSG, le Real Madrid s’en mêle

La rédaction

Le marché des transferts concernant les jeunes talents est très complexe. Le prix des pépites est extrêmement élevé et est réservé à certains grands clubs européens. Du côté de Manchester United, la situation du très prometteur ailier Alejandro Garnacho est surveillée avec attention, alors que des grandes écuries comme le PSG, mais aussi le Real Madrid surveillent sa situation.

Le PSG, qui s’intéresse se près à la situation d’Alejandro Garnacho du côté de Manchester United, pourrait bien voir un prétendant de taille s’immiscer dans le dossier. Le jeune Argentin possède la double nationalité espagnole et a passé toute son enfance à Madrid, ce qui pourrait influencer son avenir, bien que Manchester United ait récemment déclaré compter sur le joueur à l’avenir.

Vers une bataille entre cadors pour Garnacho ?

Le journal anglais The Daily Mirror révèle qu’en plus du PSG, le Bayern Munich et le Real Madrid sont également très intéressés à l’idée d’attirer Alejandro Garnacho. Le petit protégé d’Erik Ten Hag a réussi à obtenir un petit peu de temps de jeu cette saison et s’est montré plus d’une fois décisif.

United cherche à prolonger sa pépite

Manchester United sait pertinemment à quel point Garnacho sera amené à être convoité dans le futur, notamment par le Real Madrid. C’est pourquoi les Mancuniens cherchent actuellement à trouver un accord afin de prolonger sa pépite de 18 ans.