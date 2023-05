Le Qatar prend une grande décision en interne, Mbappé jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme après chaque saison décevante au PSG, l'avenir de l'entraîneur et du directeur sportif fait beaucoup parler. Cependant, bien que Christophe Galtier soit encore dans le flou, Luis Campos semble quant à lui assez certain de conserver son poste. Il faut dire que sa proximité avec Kylian Mbappé lui rend service.

L'été dernier, le PSG décidait de tout changer, en installant notamment Luis Campos à la place de Leonardo. Nommé conseiller sportif du club de la capitale, le Portugais avait la lourde tâche de relancer le projet parisien, ce qui passait notamment par un mercato ambitieux. Mais forcer est de constater que cela ressemble à un échec. Le mercato du PSG n'a pas porté ses fruits puisqu'aucune recrue ne s'est réellement imposée cette saison, au point que plusieurs d'entre elles soient déjà poussées au départ à l'image de Renato Sanches et Carlos Soler, comme révélé en exclusivité par le10sport.com.

Luis Campos conservé par le PSG ?

Par conséquent, bien que le PSG devrait glaner son onzième titre de champion de France, le bilan de la saison est plus que mitigé. Cependant, le10sport.com a révélé ces dernières semaines que le Qatar ne comptait pas se séparer pour autant de Luis Campos qui s'est vu offrir un projet sur trois ans. Le Portugais, qui sera toujours en poste la saison prochaine, prépare d'ailleurs de façon active le mercato estival.

Une excellente nouvelle pour Mbappé