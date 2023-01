Le PSG vise une star du Mondial, ça se bouscule en coulisses

Pierrick Levallet

Étincelant lors de la Coupe du monde au Qatar, Jude Bellingham a de nombreux prétendants sur le mercato. Le crack anglais de 19 ans serait ciblé par le PSG, mais aussi par d'autres cadors européens. De son côté, le Borussia Dortmund attendrait de pied ferme la décision de son joueur pour son avenir. Mais il n'aurait pas encore tranché.

Au micro de Sky Sports récemment, Nasser Al-Khelaïfi avouait son intérêt pour Jude Bellingham. « Un joueur incroyable. C'est l'un des meilleurs de la Coupe du monde. Il est calme, confiant... Tout le monde le veut donc je ne vais pas le cacher. Je respecte Dortmund, donc celui qui veut Bellingham doit parler avec le BVB » confiait le président du PSG. Mais de son côté, le Borussia Dortmund n’entend pas se laisser faire dans ce dossier.

«On aura une discussion générale sur ce qu'il veut réellement»

En pleine Coupe du monde, Hans-Joachim Watzke annonçait qu’une discussion allait avoir lieu avec le clan Bellingham une fois le Mondial terminé. « Je pense qu'une fois le Mondial terminé, on aura une discussion générale sur ce qu'il veut réellement. Avec lui, ses parents, et ceux qui ont une relation très proche avec lui. Et, bien évidemment, ses agents » confiait le dirigeant du Borussia Dortmund. Mais jusqu’à présent, le joueur de 19 ans n’aurait pas tranché.

Bellingham n’a pas encore tranché