Le PSG vise un incroyable retour, il y a danger

Benjamin Labrousse

Désireux de se renforcer sur le mercato estival, le PSG a longtemps étudié la piste menant à son ancien joueur (2012-2019) Adrien Rabiot. Après une saison collectivement compliquée avec la Juventus, l’ancien titi parisien se rapproche d’un départ. Mais à propos de ce dossier, Paris semble bel et bien distancé.

Le mercato estival du PSG n’est pas près de se terminer. Le club parisien enchaîne les signatures ces derniers jours, mais ne parvient pas encore à attirer une véritable star. Mais en vue de la saison prochaine, le club de la capitale a également planifié de nombreux retours.

Coup de tonnerre, une star pourrait snober le PSG https://t.co/c26In5EX3P pic.twitter.com/8NXpeeOCy1 — le10sport (@le10sport) June 16, 2023

Le PSG vise plusieurs exs sur son mercato

Et alors que l’entraîneur Christophe Galtier devrait officiellement être démis de ses fonctions dans les prochains jours, le PSG a longtemps songé à rapatrier Thiago Motta en terres parisiennes. Favori de Nasser Al-Khelaïfi, l’ancien joueur du PSG (2012-2018) avait quitté la capitale un an avant d’être imité par Adrien Rabiot. En fin de contrat avec la Juventus, le milieu de 28 ans a un temps été envisagé pour une possible arrivée à Paris.

Rabiot se dirige vers Manchester United