Le PSG vise du lourd pour Mbappé, un accord est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré ses limites financières, le PSG entend frapper un gros coup lors du prochain mercato estival, certainement pour combler le départ de Lionel Messi. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le club de la capitale pense à Rafael Leão. Mais le joueur portugais aurait donné sa parole au Milan AC pour prolonger son contrat.

Le PSG va perdre gros lors du prochain mercato estival. Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l'histoire, Lionel Messi ne devrait pas prolonger son contrat, malgré les nombreux efforts du club parisien. Raison de plus pour le PSG de recruter un buteur, capable d'épauler Kylian Mbappé, qui pourrait se retrouver bien seul la saison prochaine. Chargé du recrutement parisien, Luis Campos a sorti son carnet d'adresses et relancé un vieux dossier.

Le PSG rêve d’un attaquant à 150M€, ça s’agite en coulisses https://t.co/RRCcYJqawB pic.twitter.com/iXyZHT1ti9 — le10sport (@le10sport) April 22, 2023

Le PSG à l'assaut de Rafael Leão

Déjà ciblé par le PSG lors du dernier mercato estival, Rafael Leão demeure une piste concrète pour Luis Campos. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, le club parisien souhaite tenter le coup, même s'il faudra, vraisemblablement, lever la clause libératoire de l'international portugais, fixée à 150M€. Une somme astronomique, qui apparaît trop importante pour le PSG, en proie à quelques soucis financiers et dans le collimateur de l'UEFA.

Un accord de principe avec le Milan AC ?