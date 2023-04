Le PSG veut régaler Mbappé, une folie se prépare sur le mercato

Pierrick Levallet

Afin de satisfaire Kylian Mbappé, le PSG préparerait du lourd sur le mercato. Le club de la capitale envisagerait de recruter un nouvel attaquant cet été et explorerait donc plusieurs pistes. Toutefois, Luis Campos pourrait bien se frotter à la sérieuse concurrence d'un cador européens sur plusieurs dossiers chauds du marché des transferts.

Ayant quelques manques à combler au sein de son effectif, le PSG entendrait frapper un grand coup lors du prochain mercato estival. Le club de la capitale compterait notamment recruter dans le secteur offensif, Kylian Mbappé l’arrivée d’un nouvel attaquant de pointe. Dans cette optique, Luis Campos se serait déjà mis au travail. Le conseiller football parisien explorerait plusieurs pistes sur le mercato.

Osimhen, Kane, Kolo Muani... Le PSG prépare un mercato de folie

En effet, le Portugais aurait fait de Victor Osimhen sa priorité. Mais le Nigérian, flamboyant avec Naples cette saison, ne serait pas la seule option envisagée. Luis Campos penserait également à Harry Kane, qui est en fin de contrat en juin 2024, mais aussi à Randal Kolo Muani. Ce dernier serait notamment assez proche de Kylian Mbappé. Le PSG pourrait donc tenter sa chance avec l’un de ces trois joueurs pour satisfaire sa star de 24 ans. Le pensionnaire de la Ligue 1 devra néanmoins se frotter à une grosse concurrence dans ces dossiers.

«Le Bayern Munich va dégainer de grosses sommes d'argent»