Le PSG victime d’une décision radicale sur le mercato ?

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, Bradley Barcola est suivi de très près par le PSG, qui veut boucler un transfert dès cet été. Toutefois, l'OL aurait décidé de ne plus laisser filer ses pépites, surtout qu'il lui sera impossible de récupérer un joueur équivalent à un prix raisonnable.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG veut à tout prix boucler le transfert de Bradley Barcola lors de ce mercato estival. D'ailleurs, le club de la capitale a déjà formulé trois offres pour faire plier l'OL. Toutefois, les Gones n'ont toujours pas plié face au PSG, et ce, malgré une dernière offre à hauteur de 35M€.

Le PSG dézingue la presse espagnole https://t.co/OVh5XSg4AQ pic.twitter.com/KiTGuB8vo8 — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

L'OL dit non pour Barcola

Selon les informations de L'Equipe , la direction de l'OL aurait pris une décision radicale concernant l'avenir de Bradley Barcola, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2026. En effet, les Gones de John Textor auraient désormais pour politique de ne plus laisser filer leurs pépites. Et alors que Bradley Barcola fait déjà forte impression à seulement 20 ans, l'OL ferme totalement la porte à son départ.

L'OL n'a pas de solution pour remplacer Barcola