Le PSG victime d'un club qui dépouille la Ligue 1 ?

Mardi soir, le PSG disputera un match crucial pour son avenir en Ligue des champions. Les Parisiens reçoivent effectivement Newcastle avec l'obligation de gagner pour ne pas se retrouver en grand danger. En cas de victoire, le club anglais placerait donc le PSG dans une situation précaire. Et pourtant, les Magpies ont un lien fort avec le France puisque 28 joueurs français ont porté les couleurs de Newcastle qui a longtemps fait son mercato en Ligue 1.

Humilié au match aller, le PSG prépare sa revanche contre Newcastle. Les Magpies seront effectivement présent au Parc des Princes mardi soir. Une rencontre pour laquelle les hommes de Luis Enrique n'auront pas le droit à l'erreur afin de ne pas mettre en péril leur chance de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour ce choc, Newcastle alignera d'ailleurs un onze sans grande surprise, mais surtout sans joueur français. Compte tenu de l'histoire entre le club du nord de l'Angleterre et la France, c'est presqu'une anomalie.

Ginola le précurseur, Laurent Robert le plus capé

En effet, dans son histoire, Newcastle a compté 31 joueurs français en tout. Trois d'entre eux n'ont cependant jamais joué avec les Magpies à savoir David Terrier, Lionel Pérez et Wesley Ngo Baheng. Le premier tricolore recruté par les Magpies est David Ginola qui débarquait en provenance du PSG justement. Avec 76 matches, il reste d'ailleurs dans la mémoire des fans de Newcastle bien qu'il brillera encore plus à Tottenham où il sera élu meilleur joueur de la saison en 1999. Le Français le plus capé de l'histoire des Magpies venait également du PSG puisqu'il s'agit de Laurent Robert qui aura disputé 181 rencontres durant ses cinq saisons en Angleterre entre 2001 et 2006 ponctuées notamment de 32 buts. Sylvain Distin, Alain Goma et Didier Domi sont les autres joueurs français passés directement du PSG à Newcastle. D'autres tricolores ont toutefois marqué l'histoire de Newcastle à l'image de Moussa Sissoko, Charles N'Zogbia, Olivier Bernard, Yoann Gouffran ou encore deux autres anciens Parisiens à savoir Yohan Cabaye ou encore Hatem Ben Arfa dont les exploits individuels auront autant marqué que son inconstance. Enfin, Loïc Rémy n'aura passé qu'une saison à Newcastle, mais cela lui aura suffi pour inscrire 14 buts

Thauvin, Cabella... les nombreux flops

En revanche, difficile de parler de réussite pour tous les Français passés par Newcastle. L'exemple le plus mémorable est probablement celui de Florian Thauvin qui quitte l'OM en 2015 pour y revenir six mois plus tard après seulement 16 matches dans le nord de l'Angleterre. Rémy Cabella, qui avait fait le chemin inverse de celui de Thauvin pour rejoindre l'OM en 2015, aura à peine plus brillé avec 34 rencontres à Newcastle. Franck Dumas (7 matches), Fabrice Pancrate (19 matches) et surtout Stéphane Guivar'ch (4 matches) et Romain Amalfitano (3 matches) n'auront pas non plus marqué les esprits dans le nord de l'Angleterre.



Laurent Charvet, Jean-Alain Boumsong, Antoine Sibierski, Sylvain Marveaux, Gabriel Obertan, Mapou Yanga-Mbiwa, Mathieu Debuchy, Florian Lejeune et Allan Saint-Maximin, sont les autres joueurs français à avoir évolué à Newcastle.