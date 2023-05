Le PSG veut se débarrasser de deux flops

Arnaud De Kanel

Cela ne fait plus aucun doute, le mercato sera agité au PSG. Le club de la capitale s'est déjà penché sur les premiers dossiers bouillants. Luis Campos veut réparer ses erreurs et il compte se débarrasser de deux jours arrivés l'été dernier.

« Ce que j’attends pour le mercato ? Focus sur les trois derniers matchs, notamment le prochain. Concernant la construction de l'effectif et ce que nous devons améliorer, un gros travail est fait par Luis Campos et le président (Nasser Al-Khelaïfi). Au moment où je vous parle, je suis concentré sur Auxerre et les deux derniers matchs », confiait Christophe Galtier avant la rencontre face à Auxerre en conférence de presse. Vous l'aurez compris, le PSG est face à un très gros chantier sur le mercato. L'effectif doit être métamorphosé afin de permettre aux Rouge et Bleu de jouer la gagne en Ligue des champions. Avant de s'occuper des arrivées, Luis Campos et ses équipes ont commencé à travailler sur les départs. Deux joueurs sont d'ores et déjà à vendre.

Soler sur le départ

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Carlos Soler a de grandes chances de quitter le PSG cet été. Selon nos informations, l'Espagnol a été placé sur la liste des transferts. Il paye sa saison complètement ratée malgré les multiples opportunités qu'il a eu. Bien loin du niveau qu'il affichait au FC Valence, Soler garde tout de même une belle valeur marchande puisqu'il est estimé à 20M€. Reste à voir si un club acceptera de dépenser autant...

EXCLU @le10sport : En tête de liste des joueurs à vendre cet été, le PSG pense à Carlos Soler et Renato SanchesParis est clairement à l’écoute des propositions pour ces deux éléments https://t.co/yXZMOQ3BpT — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 16, 2023

Renato Sanches aussi

Carlos Soler ne sera pas la seule victime du grand ménage parisien car selon nos informations, Renato Sanches est également à vendre. Le milieu de terrain portugais avait tout pour s'épanouir puisqu'il avait retrouvé Christophe Galtier, coach avec lequel il avait été sacré champion de France avec le LOSC, ainsi que Luis Campos. Mais encore une fois, son physique lui a joué des tours. Le PSG veut s'en séparer. Il n'y a plus qu'à trouver preneur.