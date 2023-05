Le PSG veut le recruter, il fait déjà ses adieux

Amadou Diawara

Alors que le PSG voudrait le recruter lors du prochain mercato estival, Sergej Milinkovic-Savic aurait d'ores et déjà décidé de quitter la Lazio après huit saisons de bons et loyaux services à Rome. D'ailleurs, le milieu de terrain serbe a lâché un message qui sonne comme des adieux après le dernier match des Biancocelesti.

Piste de longue date du PSG, Sergej Milinkovic-Savic serait toujours très apprécié à Paris. En effet, comme indiqué par Il Tempo , le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi compterait revenir à la charge pour le milieu de terrain de la Lazio lors du prochain mercato estival.

Le PSG veut s'offrir Sergej Milinkovic-Savic

De son côté, Sergej Milinkovic-Savic aurait d'ores et déjà acté son départ de la Lazio, et ce, après huit saisons de bons et loyaux services à Rome. D'ailleurs, d'après Il Tempo , l'international serbe aurait promis à Claudio Lotito - le président des Biancocelesti - qu'il allait offrir une qualification en Ligue des Champions à son équipe avant de claquer la porte cet été. La Lazio étant classé quatrième en Serie A à trois journées de la fin du championnat. De surcroit, Sergej Milinkovic-Savic (28 ans) a lâché un message qui ressemble à des adieux après le nul entre la Lazio et Lecce vendredi dernier (2-2).

Un message d'adieux de Milinkovic-Savic ?