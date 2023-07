Le PSG veut cette star pour remplacer Mbappé, c'est la douche froide

Jean de Teyssière

Le mercato parisien a commencé sur les chapeaux de roues avec les arrivées de six nouveaux joueurs. Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Lee Kang-in, Cher Ndour, Marco Asensio et Manuel Ugarte sont donc arrivés et le mercato parisien n'est pas terminé pour autant. Mais la piste menant à Victor Osimhen se referme de plus en plus.

Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, ne s'est absolument pas laissé faire concernant Victor Osimhen. Les offres pour le Nigérian assaillaient le club napolitain de toutes parts et l'Italien a tenu bon. Nouvel entraîneur du SSC Naples, Rudi Garcia a par ailleurs évoqué le cas de son attaquant en conférence de presse la semaine dernière : « J’ai déjà discuté avec Osimhen. Je ne sais pas ce qu’il dit sur les réseaux sociaux, je n’y vais pas souvent. Mais s’il a déclaré sa flamme à Napoli, je peux vous assurer qu’il va rester. Il est content avec nous, il veut faire de grandes choses. » Le ton est donné.

Osimhen proche d'une prolongation ?

L'avenir de Victor Osimhen fait les gros titres en Italie, mais pas que. Au PSG, les dirigeants semblent être très intéressés par le profil du Nigérian. Il faut dire qu'il sort d'une saison exceptionnelle. Collectivement, il est devenu champion d'Italie avec le SSC Naples, titre que le club italien n'avait pas remporté depuis 33 ans. En 39 matchs toutes compétitions confondues, il a marqué 31 buts et réalisé 5 passes décisives. Mais Sky Italia apporte une bonne nouvelle aux supporters napolitains : Roberto Calenda, l'agent d'Osimhen, a quitté le centre d'entraînement pour rencontrer Aurelio De Laurentiis pour discuter d'une prolongation.

Mbappé - PSG : Une opération à 230M€ est annoncée https://t.co/fyaRWt6GAO pic.twitter.com/Ra8bo3a3dv — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

Une clause libératoire de 140M€ ?

Le sujet de cette discussion : trouver un accord définitif pour une prolongation. D'après les rumeurs, il s'agirait d'une prolongation de deux ans, soit jusqu'en 2027, son actuel contrat expirant en 2025. L'agent de Victor Osimhen discuterait également de la mise en place d'une clause libératoire qui pourrait osciller entre 120 et 140M€. Le PSG est prévenu, mais pour l'été prochain.