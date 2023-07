Le PSG veut ce buteur, un plan machiavélique est dévoilé

Jean de Teyssière

Le PSG pourrait frapper un grand coup sur le mercato. Après avoir signé six recrues (Manuel Ugarte, Marco Asensio, Kang-In lee, Milan Skriniar, Cher Ndour et Lucas Hernandez), le club de la capitale pourrait rapidement en signer une septième. Si le plan du PSG se déroule comme prévu, Harry Kane pourrait être un joueur parisien cette saison.

Très actif en ce début de mercato, le PSG pourrait frapper très fort d'ici la fin août. En effet, un grand attaquant est recherché par la direction parisienne, l'absence d'un vrai buteur manquant cruellement à son effectif. Et pour combler ce manque, le PSG a un plan.

Tottenham veut 116M€ pour se séparer de Kane

Réputé dur en affaires, le président de Tottenham, Daniel Levy ne compte se laisser faire. Président du club anglais depuis 2001, Levy sait comme gérer un mercato et la valeur marchande d'Harry Kane lui permet de se montrer virulent avec les clubs qui tentent de le faire partir. L'Équipe informe que récemment, le Bayern Munich aurait formulé deux offres à Tottenham pour Harry Kane, dont l'une atteignant les 80M€. Problème, ces deux offres ont été refusées, Daniel Levy ne discutant d'un potentiel départ qu'à partir de 116M€. De plus, Levy cherche à prolonger Harry Kane avant la fin du mercato...

Le PSG attend avant de passer à l'action