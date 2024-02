Le PSG va recruter un joueur « monstrueux » ?

Alexis Brunet

Cela n'est un secret pour personne, le PSG est très intéressé par le défenseur du LOSC, Leny Yoro. Luis Campos n'a pas réussi à faire venir le Français cet hiver, et il y a de grandes chances pour qu'il essaye à nouveau de le recruter l'été prochain. Si le conseiller football y arrive, il mettra alors la main sur un joueur à l'avenir monstrueux, comme l'affirme Sylvain Armand.

Cet hiver, le PSG s'est renforcé en défense. Le jeune Lucas Beraldo a posé ses valises à Paris, contre un chèque de 20M€. Mais le club de la capitale ne voulait pas s'arrêter là. Face à la blessure de Milan Skriniar, qui le rend indisponible pendant plusieurs mois, combinée à celles de Presnel Kimpembe, et Nuno Mendes, les dirigeants parisiens ont cherché à recruter un autre défenseur central.

Le PSG a tenté le coup Leny Yoro

Pour pallier les différentes absences en défense, le PSG s'est tourné vers la Ligue 1. Luis Campos a essayé de recruter Leny Yoro lors du mercato hivernal. Le jeune Français impressionne en championnat, et il voit déjà certains des plus grands clubs européens se positionner sur lui. Finalement le LOSC a réussi à garder son crack, mais comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale a prévu de passer de nouveau à l'attaque l'été prochain.

Armand prédit un «devenir monstrueux» à Yoro