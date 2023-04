Le PSG va boucler un transfert, un proche du Qatar file un coup de main

Thomas Bourseau

Prêté à Galatasaray jusqu’à la fin de la saison, Mauro Icardi pourrait finalement définitivement le club turc. Un proche de Nasser Al-Khelaïfi serait susceptible de rapprocher les positions des parties concernées. Le décor est planté.

Mauro Icardi est en pleine bourre ces dernières semaines à Galatasaray depuis que sa relation avec sa conjointe et représentante Wanda Nara s’est réchauffée au début de l’année civile. Et pour cause, en l’espace de 18 rencontres avec le club stambouliote cette saison en championnat, l’attaquant prêté jusqu’à la fin de la saison par le PSG a marqué 13 buts. Faut-il s’attendre à un transfert définitif à Galatasaray ?

L’idylle pourrait bien perdurer entre Galatasaray et Icardi

D’après les informations divulguées par Le Parisien, Mauro Icardi serait plutôt intéressé par l’idée de poursuivre outre l’expiration de son prêt à Galatasaray. Se sentant chez lui à Istanbul comme il l’a dernièrement révélé publiquement, Icardi plaît également aux dirigeants du club stambouliote pour poursuivre leur collaboration. Des efforts financiers conséquents seraient pris en considération de la part de Galatasaray pour éventuellement conserver Icardi. Et il semblerait qu’un coup de pouce inattendu viennent faire les affaires de Galatasaray et du PSG dans l’opération Icardi.

Un proche d’Al-Khelaïfi pour boucler le transfert Icardi cet été ?