Le PSG va annoncer un retour, c’est une surprise

Hugo Chirossel

Alors qu’il est toujours écarté du groupe de Luis Enrique, Kylian Mbappé s’entraîne avec les autres joueurs indésirables du PSG. Un groupe dans lequel on retrouve notamment Julian Draxler, Leandro Paredes ou bien Abdou Diallo. Ce dernier va d’ailleurs sortir du loft et réintégrer le groupe principal, bien que son départ soit toujours d’actualité.

S’il a officialisé lundi l’arrivée de sa huitième recrue du mercato estival, le PSG doit encore régler les cas de plusieurs de ses joueurs indésirables. Le dossier prioritaire est sans nul doute celui de Kylian Mbappé, écarté de la tournée du club de la capitale en Asie et qui s’entraîne toujours avec les autres membres du loft.

Diallo réintègre le groupe principal

En plus de Kylian Mbappé, on retrouve dans ce groupe des joueurs comme Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler et également Abdou Diallo. Mais à la surprise générale, l’international sénégalais va réintégrer le groupe principal, comme indiqué par RMC Sport . En effet, Abdou Diallo s’entraînera désormais sous les ordres de Luis Enrique à partir de mercredi.

Un départ toujours d’actualité