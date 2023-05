Le PSG tente un énorme coup, le Real Madrid lâche sa réponse

Alexis Brunet

Le PSG s'active de toute part pour renforcer son équipe et plus précisément son attaque pour la saison prochaine. Une des dernières pistes du club de la capitale mène au Madrilène Marco Asensio. L'Espagnol est en fin de contrat et pourrait rejoindre Paris cet été. Son entraîneur Carlo Ancelotti s'est exprimé à son sujet.

Les meilleurs attaquants d'Europe sont annoncés au PSG la saison prochaine. Il faut dire que Paris n'a pas épaté grand monde cette saison et qu'un peu de sang neuf ne ferait pas de mal au club de la capitale. De plus, certains joueurs majeurs devraient quitter les rangs de l'équipe entraînée par Christophe Galtier, notamment du côté de l'attaque.

Messi et Neymar sur le départ

C'est le cas pour Lionel Messi et Neymar qui sont annoncés tous les deux en partance. L'Argentin est en fin de contrat et il pourrait revenir au FC Barcelone qui fait tout pour réaliser ce rêve. Pour Neymar, cela serait plutôt la Premier League ou bien l'Arabie saoudite. Des destinations capables d'offrir un salaire conséquent au Brésilien.

Carlo Ancelotti se prononce sur Asensio