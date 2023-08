Le PSG tente un coup pour remplacer Neymar, c’est une surprise !

Baptiste Berkowicz

Alors que le PSG a officialisé ce mardi le départ de Neymar en Arabie saoudite, le club de la capitale continue de vouloir se renforcer. Le deal avec Hakim Ziyech avait capoté lors du dernier mercato hivernal mais pourrait bien refaire surface. Le joueur marocain serait même tout proche d'une arrivée à Paris.

Une page se tourne au PSG. Neymar a quitté le club de la capitale après six saisons pour rejoindre le club saoudien d'Al-Hilal. Les dirigeants parisiens entendent pallier à la place vacante laissée par le Brésilien dans l'effectif.

PSG : Une surprenante annonce tombe pour un transfert à 100M€ ! https://t.co/gEfRaQCTto pic.twitter.com/1muLOxN9QZ — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

Ziyech à Paris, ce serait imminent

Après avoir vu son transfert avorté en janvier dernier à cause du retard pris par Chelsea pour envoyer les documents à Paris, Hakim Ziyech pourrait bel et bien évoluer sous le maillot Rouge et Bleu. D'après les informations du journaliste marocain Izem Anass, le milieu de terrain offensif marocain devrait rejoindre le club de la capitale cet été.

Le PSG en quête de renforts

Bien que le mercato du PSG est déjà bien avancé, les dirigeants parisiens souhaitent encore conclure des arrivées avant le 1er septembre. Le secteur offensif pourrait bien être renforcé tout comme le milieu de terrain. Le flou autour de l'avenir de Marco Verratti laisse la suite du mercato parisien dans l'inconnu.