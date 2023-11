Le PSG tenté par un international français, il raconte son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, le PSG a décidé d’aller piocher en équipe de France pour son mercato, s’attachant les services de Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani pour se renforcer. D’autres noms avaient circulé, dont celui d’Axel Disasi, qui a finalement signé en faveur de Chelsea. Un transfert sur lequel le défenseur est revenu.

Déjà pisté l’an dernier, Axel Disasi s’est de nouveau retrouvé dans le viseur du PSG lors du mercato estival pour renforcer la charnière centrale. L’international français n’a finalement pas poursuivi sa carrière dans la capitale, s’envolant pour l’Angleterre afin de signer à Chelsea, et évoluer sous les ordres de Mauricio Pochettino. Dans un entretien accordé à L’Equipe , Disasi revient sur son choix et les coulisses de son départ de l’AS Monaco.

« Toutes les parties étaient d'accord pour pouvoir faire un bon transfert »

« Ça s'est super bien passé, c'était mon deuxième transfert, j'étais un peu plus calme que le premier car Monaco a été très professionnel et compréhensif, confie Axel Disasi. Toutes les parties étaient d'accord pour pouvoir faire un bon transfert. Les échanges ont commencé fin juillet début août. J'ai eu un appel avec le coach et le directeur sportif. Monaco était au courant de tout. Je connaissais le directeur sportif de Chelsea (Laurence Stewart) car il est passé par Monaco. »

« Je connaissais le directeur sportif, ça m'a rassuré »