Le PSG s’attaque à un joueur de Deschamps, une offre est révélée

Le mercato hivernal n'ouvrira ses portes qu'au mois de janvier, mais plusieurs équipes ont déjà avancé leurs pions dans le dossier Youssouf Fofana. Le PSG suivrait attentivement la situation du joueur monégasque, tout comme la Juventus et Manchester United, qui avait formulé une offre dans les ultimes instants du mercato estival.

« C’est la ville d’où je viens, c’est le premier club que j’ai supporté, mais je me ferai toujours passer numéro 1 car je suis égoïste (rire). Dans ce monde-là, il faut. Si c’est l’endroit qui fera que mes objectifs seront remplis, pourquoi pas, sinon j’irai ailleurs » avait confié Youssouf Fofana au sujet d'une possible arrivée au PSG. Et cela tombe bien puisque le club parisien serait intéressé.

Le PSG le suit

Selon les informations de RMC Sport, le PSG aurait coché le nom du milieu de terrain, dont le contrat avec l'AS Monaco expire en juin 2025. Nul ne sait si le club parisien passera la vitesse supérieure dans ce dossier, mais il devra se méfier car la Juventus aurait déjà envoyé des scouts sur le Rocher.

Manchester United est déjà passé à l'action