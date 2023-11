Le PSG regrette déjà un transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de mercato, le PSG a décidé de se séparer de Juan Bernat, prêté à Benfica. Il faut dire que le club de la capitale pensait alors que Nuno Mendes était proche du retour, mais le Portugais a finalement été opéré, ce qui allonge la durée de son indisponibilité. Avec du recul, le club de la capitale aurait peut-être préféré conserver Bernat.

L'été dernier, le PSG a réalisé un mercato hyper actif, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. L'effectif a été chamboulé et si certains secteurs de jeu sont fournis de façon importante, d'autres sont en revanche plus léger d'un point de vue quantitatif, à l'image du couloir gauche de la défense où Lucas Hernandez semble bien seul.

Le PSG le bloque, deux transferts tombent à l’eau https://t.co/10weD6UK4b pic.twitter.com/5darA1RHoJ — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

Le départ de Bernat laisse un vide au PSG

Il faut dire que Juan Bernat a été poussé au départ en fin de mercato. L'Espagnol a été prêté au Benfica, et comme l'explique L'EQUIPE , le PSG aurait probablement agi autrement si l'opération de Nuno Mendes avait été programmée plus tôt. Et pour cause, initialement, le Portugais devait revenir en septembre, mais son opération retarde son retour désormais prévu pour le mois de février.

Pas de recrue cet hiver au poste de latéral gauche

Néanmoins, le PSG refuse de céder à la panique et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, aucune recrue à ce poste n'est prévue pour le mercato d'hiver. En attendant le retour de Nuno Mendes, Luis Enrique s'appuiera sur Nordi Mukiele, qui donne satisfaction ces dernières semaines.