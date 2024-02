Le PSG recrute «l'un des plus doués du monde»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En l'absence de Kylian Mbappé samedi soir, Ousmane Dembélé a pris les choses en mains contre le LOSC (3-1). Auteur d'une prestation très aboutie, l'international français confirme sa grande forme alors que se profile le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre la Real Sociedad. Et ce n'est pas pour déplaire à Luis Enrique, qui ne tarit pas d'éloges pour son ailier.

L'été dernier, le PSG n'a pas chômé pour renforcer son secteur offensif, en recrutant notamment Ousmane Dembélé qui a débarqué pour environ 50M€ en provenance du FC Barcelone. Et Luis Enrique semble très satisfait de ce transfert comme il l'affirme en conférence de presse après la victoire contre le LOSC (3-1).

Luis Enrique s'enflamme pour Dembélé

« Ousmane est l’un de nos joueurs les plus réguliers. Il est l’un des plus doués du monde pour déborder, donner des passes décisives et amener de la supériorité. Il aide aussi beaucoup en défense et au pressing. Il est l’une des meilleures signatures de la saison pour nous », lance l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

