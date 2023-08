Le PSG reçoit une offre surprise, un transfert de dernière minute en vue ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques heures de la fermeture du mercato, les surprises ne sont pas à exclure, notamment du côté du PSG. Concentré sur la signature de Bradley Barcola et sur les négociations pour le transfert de Randal Kolo Muani, le club de la capitale pourrait également dégraisser son effectif, et aurait même reçu une offre inattendu pour l'un de ses cadres.

Les dernières heures du mercato s'annoncent brûlantes du côté du PSG. Et pour cause, la signature de Bradley Barcola semble désormais imminente tandis que le club de la capitale tente de faire céder l'Eintracht Francfort pour Randal Kolo Muani. En parallèle, les Parisiens n'excluent pas non plus de réaliser quelques ventes. Les départs de Colin Dagba et Ismaël Gharbi semblent ainsi imminents.

Fenerbahçe dégaine une offre pour Danilo Pereira

Mais ce n'est pas tout puisque selon les informations du média turc A Spor , le PSG pourrait recevoir une offre de Fenerbahçe pour Danilo Pereira dans les dernières heures du mercato. Le club stambouliote serait même disposé à lâcher entre 12 et 13M€ pour l'international portugais.

Le PSG pas enclin à le laisser partir ?

Cependant, il est peu probable que le PSG accepte de laisser filer Danilo Pereira, très important au sein du vestiaire et qui fait partie des vice-capitaines. Comme à son habitude, le Portugais aura un rôle important cette saison, notamment grâce à sa polyvalence.