Le PSG promet une fin de mercato explosive

Axel Cornic

Le mercato hivernal va fermer les portes dans seulement quelques jours, mais le Paris Saint-Germain semble déterminé à frapper non pas un seul, mais plusieurs coups. C’est en tout cas la promesse qui aurait été faite à Christophe Galtier et selon nos informations les joueurs concernés sont Milan Skriniar et Rayan Cherki.

Pour le moment, le mercato de janvier du PSG est très calme, mais tout pourrait s’emballer dans les derniers jours. Comme nous vous l’avons annoncé sur le10sport.com, Milan Skriniar est redevenu une priorité à Paris après l’annonce de son départ en fin de contrat.





Campos veut un transfert de Skriniar

Si une arrivée en juillet semble d’ores et déjà actée, Skriniar pourrait débarquer au PSG dès ce mois de janvier. C’est en tout cas la volonté de Luis Campos, qui après avoir essuyé plusieurs échecs l’été dernier pourrait boucler une opération autour de 15 ou 20M€.

Et a promis un ailier droit à Galtier