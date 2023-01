Il annonce son transfert au PSG... et fait machine arrière

Axel Cornic

La situation autour de Milan Skriniar est bouillante. Depuis qu’il est de notoriété publique qu’il ne souhaite pas prolonger son contrat avec l’Inter, le Slovaque est redevenu la grande priorité de Luis Campos, qui souhaite l’attirer au Paris Saint-Germain selon nos informations. Plusieurs rebondissements ont eu lieu ces dernières heures dans ce dossier et un nouvel épisode étonnant s’est déroulé ce dimanche.

Voilà des mois que le feuilleton Skriniar rythme le mercato du PSG. Après l’échec de l’été ça semblait être perdu, mais Luis Campos a retrouvé l’espoir et a tout récemment accueilli la grande nouvelle de sa non-prolongation. Nous vous avons annoncé sur le10sport.com que les débats ont ainsi été relancés et le PSG pourrait même boucler un transfert dès cet hiver.

« C'est vrai, j'ai signé pour le PSG, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment »

C’est en tout cas la tendance annoncée ces dernières heures, avec le PSG qui aurait déjà formulé une offre de 10M€, refusée par l’Inter. Mais la vraie bombe du jour vient de Slovaquie et du site futbalsfz.sk , qui a rapporté des déclarations de Skriniar lui-même. « C'est vrai, j'ai signé pour le PSG, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. J'attends un accord entre les clubs » aurait confié le défenseur central de 27 ans.

Le clan Skriniar dément