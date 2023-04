Le PSG prépare une folie pour Mbappé, il va tomber de haut

Pierrick Levallet

Impressionnant en Bundesliga, Randal Kolo Muani s'est fait remarquer sur le marché des transferts. L'international français aurait notamment tapé dans l'œil du PSG. Luis Campos ne serait pas contre le faire venir dans la capitale cet été et Kylian Mbappé n'y serait pas opposé non plus. Cependant, le joueur de 24 ans pourrait être tenté par une autre destination.

Arrivé l’été dernier pour prendre en main le recrutement du PSG, Luis Campos n’a pas encore convaincu dans la capitale. Ses deux premiers mercatos n’ont pas été jugés satisfaisants, surtout auprès de Kylian Mbappé. Le nouveau capitaine des Bleus attendrait le PSG au tournant pour le prochain mercato estival, réclamant notamment du renfort en attaque.

Le PSG s'est laissé séduire par Kolo Muani

Dans cette optique, Luis Campos ciblerait plusieurs noms sur le marché des transferts. Le conseiller football parisien penserait notamment à Randal Kolo Muani. L’international français impressionne avec l’Eintracht Francfort et aurait ainsi tapé dans l’oeil du PSG. Cependant, l’attaquant de 24 ans pourrait être tenté par un autre projet, alors que le prix de son transfert s'annonce colossal.

Direction le Bayern Munich pour Kolo Muani ?