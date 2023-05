Le PSG prépare une folie à 150M€ pour cet été

La rédaction

Auteur d'une saison XXL au Napoli, Victor Osimhen serait l'une des priorités de Luis Campos, son ancien supérieur au LOSC. Le conseiller sportif du PSG penserait au buteur du Napoli pour renforcer sa ligne offensive et épauler un Kylian Mbappé, qui pourrait être orphelin de Neymar et de Lionel Messi.

Le PSG voudrait marquer le coup. Après une saison plus que décevante, le club parisien compte frapper fort en se séparant de plusieurs cadres à commencer par Lionel Messi, dont le contrat expire en juin prochain. Neymar ne sera pas, non plus, retenu en cas d'offre satisfaisante cet été.

Un transfert XXL pour rassurer Mbappé ?

Intouchable, Kylian Mbappé pourrait bien se retrouver seul l'année prochaine en attaque. Raison pour laquelle le PSG souhaite recruter un buteur de classe mondiale. Chargé du recrutement, Luis Campos aurait contacté plusieurs de ses anciens joueurs, à commencer par Victor Osimhen.

Le PSG cible Osimhen