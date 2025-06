Le PSG prépare un transfert surprise !

Cet été, le PSG a fait du recrutement d’un défenseur central droit sa priorité. Luis Campos est d’ailleurs depuis plusieurs semaines en négociations avec Bournemouth pour Illya Zabarnyi, qui pourrait débarquer contre un chèque de 70M€. Mais aux dernières nouvelles, le club de la capitale pourrait également faire venir un central gaucher et Diogo Leite fait partie des pistes parisiennes.

Après une saison couronnée de succès, le PSG entend bien continuer à impressionner tout le monde l’année prochaine et à se battre pour remporter un maximum de trophées. Pour cela, et ce malgré un effectif de qualité, certains ajustements seront nécessaires lors du mercato. Luis Campos a d’ailleurs déjà commencé à s’activer et le conseiller football du club de la capitale est en négociations avec Bournemouth au sujet d’Illya Zabarnyi. L’Ukrainien est vu comme le joueur idéal pour concurrencer Marquinhos, mais la formation anglaise se montrerait pour le moment un peu gourmande et demanderait pas moins de 70M€ pour l’axial. Une somme qu’hésiterait à mettre le champion de France.