Le PSG prépare un incroyable retour, sa décision est prise

Arnaud De Kanel

Éliminé au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich, le PSG pourrait se séparer de son entraineur Christophe Galtier dans les prochaines semaines. Outre le nom de Zinédine Zidane, celui de Thomas Tuchel revient avec insistance. Un retour de l'Allemand serait dans les tuyaux et le principal intéressé aurait pris sa décision.

L'avenir de Christophe Galtier s'assombrit au fil des jours au PSG. « S’il peut avoir la lucidité de s’en aller très vite. Il peut préparer ses bagages. Pars, prends la doudoune, prends les survêtements, ça te fera des souvenirs, pars avec. Il n’est plus entraîneur du PSG, c’est fini, il faut le savoir. Il finit peut-être la saison, si tu veux, mais c’est terminé, c’est un au revoir, il ne va pas rester », estimait Daniel Riolo après l'élimination face au Bayern. Pour le remplacer, Zinédine Zidane tiendrait la corde. Mais un autre profil, bien connu du PSG serait aussi ciblé. Il s'agirait de Thomas Tuchel, licencié en 2020. Et l'Allemand aurait déjà fait son choix quant à un retour à Paris.

PSG : Un proche de Mbappé pose problème dans le vestiaire https://t.co/BS0dEqEFD3 pic.twitter.com/RRVNI2j8Ma — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

Tuchel a tranché

Le PSG serait très intéressé par un retour de Thomas Tuchel à la tête de son équipe. Le technicien allemand garde du crédit en interne où il y est très apprécié, notamment car il reste l'homme qui a mené le PSG en finale de la Ligue des champions. Mais selon The Athletic , l'ancien entraineur de Chelsea serait plutôt réticent à l'idée de retrouver Paris pour plusieurs raisons. En cause, les motifs de sa rupture avec le club de la capitale trois ans plus tôt.

Entêté, Tuchel n'a pas digéré