Le PSG prépare un deal à 60M€, la réponse est cash

Au même titre que Randal Kolo Muani, Bradley Barcola est ardemment courtisé par le PSG dans cette dernière ligne droite du mercato estival. Toutefois, à en croire les propos de John Texor, le jeune attaquant français n'a pas jamais manifesté son intention de quitter l'OL, contrairement à ses agents.

Ça bouge au PSG en cette fin de mercato estival ! Le club de la capitale met le paquet pour tenter d'attirer Randal Kolo Muani en provenance de l'Eintracht Francfort, mais ce n'est pas tout. Bradley Barcola fait également partie des pistes chaudes, et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'OL réclame pas moins de 60M€ pour accepter de lâcher son jeune attaquant de 20 ans. Mais qu'en est-il dans l'esprit du principal intéressé ? A-t-il vraiment fait part de son envie de rallier le PSG ?

« Il n’a pas demandé à partir »

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, le nouveau propriétaire de l'OL, John Textor, a fait une annonce claire à ce sujet : « Aujourd'hui, je n'ai reçu aucune offre pour ce joueur. Je parle régulièrement avec Nasser et on a parlé d'un éventuel échange - je n'ai pas besoin d'argent mais de joueurs spécifiques - mais on n'a pas trouvé d'accord. Nos échanges avec le PSG ne sont pas arrivés à un niveau qui nous donne envie de le vendre. J'ai parlé avec Barcola, il n'a pas demandé à quitter le club. Ses représentants disent qu'il veut partir, mais lui ne me l'a pas demandé, il est très correct par rapport à ça. Ses agents, en revanche, demandent ce changement de club », explique-t-il au sujet de Barcola.

Un départ inévitable ?

Ce feuilleton semble toutefois avoir de grandes chances de se décanter, d'autant que l'OL a besoin de liquidités d'ici la fin du mercato estival et que Bradley Barcola apparait comme un candidat crédible au départ. Le PSG devra juste trouver le juste prix...