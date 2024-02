Le PSG prépare la vie sans Mbappé, deux joueurs en approche ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain va tourner une grosse page du projet QSI à la prochaine intersaison. En effet, après les départs de Neymar et de Marco Verratti qui étaient respectivement là depuis 2017 et 2012, le PSG va faire ses adieux à une autre figure emblématique du club : Kylian Mbappé. Pour le remplacer, Victor Osimhen et Gavi sont attendus à Paris.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, le divorce c’est pour 2024 et sera final dans les semaines à venir après plusieurs faux départs par le passé. Le Real Madrid disposerait déjà de l’aval du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain pour un contrat de cinq saisons comme Marca l’a notamment souligné.

Osimhen en priorité ?

Afin d’oublier Kylian Mbappé, le comité de direction du PSG ne resterait pas les bras croisés. Bien au contraire. Si l’on en croit les informations communiquées par The Athletic , le projet du Paris Saint-Germain serait de mettre la main sur un élément offensif phare entre autres. Et pour cela, le PSG aurait pris la décision de recruter Victor Osimhen qui dispose d’une clause libératoire de 130M€ dans son contrat au Napoli.

Gavi pisté, mais intouchable ?