Le PSG prend rendez-vous pour son prochain gros transfert !

Ces derniers jours, plusieurs gros noms ont été annoncés dans le viseur du PSG. Parmi eux, celui de Joshua Kimmich. Le milieu de terrain du Bayern Munich intéresse fortement le club parisien, bien que les dirigeants bavarois ne soient pas prêts à laisser filer leur star cet hiver. En revanche, Paris devrait revenir à la charge cet été pour l’Allemand.

Lors des dernières semaines, le PSG a décidé de miser sur l’avenir en recrutant deux jeunes joueurs. Ainsi, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo ont tous deux rejoint le club parisien, bien que le second soit resté en prêt à Corinthians. A la recherche d’un défenseur central en priorité, les Rouge et Bleu ont toutefois évalué leurs options au milieu de terrain.

Surprise sur le mercato, le PSG s’attaque à un gros nom ! https://t.co/k4xvuyYkCr pic.twitter.com/Rmc0xZ3wYJ — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

Le PSG lorgne Joshua Kimmich

Après la piste Bruno Guimaraes, le PSG est également venu aux renseignements pour Joshua Kimmich. Le milieu de terrain de 28 ans est indispensable au Bayern Munich, qui a également vu Newcastle s’intéresser de près au joueur. Christoph Freund, directeur sportif du club bavarois, a rapidement fermé la porte à un départ de Kimmich cet hiver.

Paris va revenir à la charge pour Kimmich