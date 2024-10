Le PSG peut le faire craquer, «il ne veut pas que cela se reproduise»

Axel Cornic

Ces dernières années, le Paris Saint-Germain et le Napoli se sont affrontés plusieurs fois sur le mercato et pour le moment, les Français ont toujours perdu. Cela a été le cas avec Victor Osimhen lors du mercato estival 2023, puis avec son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia un an plus tard.

Elle est loin l’époque où les deux clubs se serraient la main en souriant. Le PSG et le Napoli ne semblent plus vraiment vouloir faire des affaires comme avec Edinson Cavani ou Ezequiel Lavezzi et ça fait beaucoup parler en Italie. Les feuilletons liés à Victor Osimhen et à Khvicha Kvaratskhelia ont en effet été les gros dossiers des dernières sessions du mercato, avec un résultat semblable.

Kvaratskhelia peut quitter le Napoli

Car dans les deux cas, le PSG s’est cassé les dents sur le verrou napolitain ! Mais les Parisiens pourraient bien se rattraper avec Kvaratskhelia, seul survivant du duo depuis le départ d’Osimhen à Galatasaray. Les problèmes rencontrés dans la prolongation de l’ailier géorgien pourraient en effet obliger le Napoli à sérieusement envisager un transfert d’urgence, même si le contrat jusqu’en 2027 permet de ne pas tomber dans le catastrophisme. Il faudra toutefois voir si à Paris on est disposé à formuler une offre d’au moins 80M€, qui est l‘actuelle valeur du joueur selon le site spécialisé Transfermarkt.

« Le président s'est déjà brûlé avec l'affaire Osimhen et ne veut pas que cela se reproduise »

Du côté du Napoli, on est persuadés que ce qui s’est passé avec Victor Osimhen pourrait bien pousser le président Aurelio De Laurentiis à ne plus refaire la même erreur avec Khvicha Kvaratskhelia. « De Laurentiis dans le football d'aujourd'hui est une personne rare » a confié le journaliste italien Carlo Alvino, sur Televomero. « Il est le seul président à croire encore qu'une poignée de main vaut plus qu'un contrat écrit, c'est ce qui s'est passé avec l'entourage de Kvaratskhelia. Le président s'est déjà brûlé avec l'affaire Osimhen et ne veut pas que cela se reproduise ».