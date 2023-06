Le PSG officialise son départ, Messi sort du silence

Thomas Bourseau

C’était dans l’air depuis quelque temps, le PSG a officialisé son divorce avec Lionel Messi ce samedi. L’Argentin part en tant qu’agent libre vers sa nouvelle aventure qui demeure inconnue pour le moment et a fait passer un bref message.

Près d’un mois après ses excuses envers le PSG et ses coéquipiers pour son voyage non autorisé par le club parisien en Arabie saoudite, Lionel Messi a une nouvelle fois pris la parole. Alors qu’il avait été sanctionné une semaine pour avoir honoré son contrat d’ambassadeur du tourisme d’Arabie saoudite, Messi avait fait son mea culpa. Néanmoins, il était déjà bien certain de la suite de son aventure au PSG.

Le PSG officialise le départ de Messi

Son contrat expirait le 30 juin prochain et ne sera pas prolongé. Le journaliste Guillem Balague affirmait il y a quelques semaines que cela faisait déjà un mois que Messi avait fait part de sa volonté de quitter le club aux dirigeants du PSG. Ce samedi et juste avant la dernière journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a acté le départ de Lionel Messi en tant qu’agent libre cet été.

Après deux saisons passées dans la capitale, l’aventure entre Leo Messi et le Paris Saint-Germain prendra fin au terme de l’exercice 2022-23.Le Club souhaite, avec une émotion certaine, beaucoup d’autres succès à Leo pour la suite de sa carrière. #MerciMessi 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 3, 2023

«Merci au club, à la ville de Paris et à ses habitants pour ces deux années»