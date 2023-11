Le PSG loupe sa priorité au mercato, voilà pourquoi

Thibault Morlain

En 2022, le PSG a décidé de confier les clés du sportif à Luis Campos. Depuis, le Portugais est aux commandes du mercato et il n'a pas tardé pour établir une priorité : recruter Bernardo Silva. Toutefois, jusqu'à présent, le PSG n'a jamais réussi à s'offrir le joueur de Manchester City, qui a d'ailleurs récemment prolongé chez les Citizens. Et on en sait d'ailleurs un peu plus sur l'échec des Parisiens avec Bernardo Silva.

Malgré sa puissance financière, le PSG essuie tout de même des échecs sur le marché des transferts. C'est notamment le cas avec Bernardo Silva. Cela fait depuis l'été 2022 et l'arrivée de Luis Campos à Paris que le joueur de Manchester City est érigé en priorité. Le PSG tente ainsi sa chance. En vain. Le10sport.com vous avait ainsi dévoilé que Bernardo Silva était chaud pour venir dans la capitale française cet été, mais a été retenu par Manchester City. En plus de conserver l'ancien joueur de l'AS Monaco, les Citizens l'ont d'ailleurs prolongé. Un nouveau contrat qui disposerait cependant d'une clause libératoire d'environ 58M€.

« Oui le PSG voulait Bernardo Silva, mais... »

Dans une vidéo publiée sur sa chaine Youtube, Fabrizio Romano est revenu sur l'intérêt du PSG pour Bernardo Silva au mercato estival. Evoquant l'échec des Parisiens avec le joueur de Manchester City, le journaliste italien a alors expliqué : « Oui le PSG voulait Bernardo Silva, mais le PSG n’a jamais envisagé d’inclure Zaïre-Emery dans l’opération ».

« C’était un non de Manchester City pour le départ de Bernardo Silva »