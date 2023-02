Le PSG le surveille, il pense à son transfert

Thomas Bourseau

Dans le cadre du marché des transferts, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait devenir un dossier chaud du PSG à en croire certaines spéculations. En l’état, l’attaquant de Chelsea penserait que les Blues prépareraient sa sortie l’été prochain. Explications.

Pierre-Emerick Aubameyang pourrait-il rejoindre le PSG ? Ces derniers mois, il a été question d’un intérêt du Paris Saint-Germain pour l’attaquant gabonais qui ne connaît pas l’aventure qu’il espérait à Chelsea où il a débarqué en provenance du FC Barcelone à la dernière intersaison. Foot Mercato avait allumé la mèche que certains médias anglais ont éteint et notamment CBS Sports par le biais de son journaliste Ben Jacobs.

Le PSG intéressé par Pierre-Emerick Aubameyang ?

Cependant, Média Foot expliquait en janvier dernier que Luis Campos, en sa qualité de conseiller football du PSG, garderait un oeil sur Pierre-Emerick Aubameyang dans l’optique de renforcer le secteur offensif du PSG qui est dans la nécessité après le départ de Pablo Sarabia pour Wolverhampton cet hiver.

Il a vécu un calvaire, le PSG lui fait le meilleur des cadeaux https://t.co/CjLgqF2cjh pic.twitter.com/Y8xGCrovaY — le10sport (@le10sport) February 4, 2023

Aubameyang sentirait le vent tourner à Chelsea

D’ailleurs, d’après les informations récoltées par le journaliste Ekrem Konur auprès de sources proches de Pierre-Emerick Aubameyang, l’attaquant de Chelsea traînerait son spleen à Londres. Non inclus dans la liste des joueurs sélectionnés pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions, Aubameyang serait déçu en coulisse et estimerait que Chelsea préparerait son départ. Le PSG aurait donc un boulevard avec l’ancien joueur d’Arsenal et du FC Barcelone.