Le PSG lâche 50M€, un «joueur spécial» a signé

Lors du précédent mercato estival, le PSG a chamboulé son secteur offensif, profitant notamment de la situation d'Ousmane Dembélé qui disposait d'une clause lui permettant d'être vendu pour environ 50M€. Et l'ancien ailier du FC Barcelone s'est rapidement imposé à Paris, au point d'être encensé par Kylian Mbappé.

Pour Mbappé, Dembélé est «un joueur spécial»

« Ousmane, on le connaît, c'est un talent qui est spécial, c'est un joueur qui est spécial. Maintenant, je pense que cette année, il a déjà trouvé un certain rythme », se réjouit le capitaine de l'équipe de France à l'occasion de son passage devant les médias, avant de poursuivre.

«Il a le talent et la personnalité pour s'épanouir et réussir en bleu»