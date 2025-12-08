Le PSG lâche 120M€ sur le mercato : C'est du «très haut niveau» !

Depuis l'arrivée de Luis Campos et de Luis Enrique, le PSG n'a pas chômé pour renforcer son secteur offensif, notamment en renforçant ses couloirs offensifs. Dans cette optique, le club de la capitale avait notamment lâché 120M€ pour recruter Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola. Et après leurs prestations contre Rennes, Walide Acherchour valide ce choix.
Compte tenu des nombreuses absences dans le secteur offensif, à commencer par celles de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia étaient attendus au tournant. Recrutés pour 120M€ au total, les deux ailiers ont toutefois déçu depuis le début de la saison, mais ils se sont réveillés contre le Stade Rennais samedi (5-0) comme le souligne Walid Acherchour.
Acherchour s'enflamme pour Kvaratskhelia et Barcola
« Kvara, j'étais très déçu de son début de saison. Sur les 25 premières minutes, c'est lui qui emmène le PSG à ces hauteurs-là, avec des duels gagné sur Frankowski, où il lui a fait voir tout le Parc des Princes. (...) Sur le début de saison, il était en-dessous des attentes », confie-t-il au micro de l'After Foot, avant de poursuivre.
«On a eu les deux à un très haut niveau»
« Avec la blessure de Doué et Dembélé, on attendait Kvara et Barcola, et ce soir en tout cas, on a eu les deux à un très haut niveau. Je met un peu plus de crédit sur Kvara, parce que c'est lui qui emmène le match à 2-0. En 2ème mi-temps, Barcola a accéléré et passé la deuxième. Les deux ont été au niveau et on espère pour le PSG que ça va continuer et qu'il y aura de la régularité », ajoute Walid Acherchour.