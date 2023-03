Le PSG l’a déçu, il met le feu au mercato

Thomas Bourseau

Malcom pourrait être l’un des tubes de l’été sur le mercato. Outre le PSG qui prévoirait de revenir à la charge après son échec hivernal, plusieurs grands clubs européens auraient à coeur de tenter leur chance avec le Brésilien du Zénith Saint-Pétersbourg qui réclamerait 35M€ pour céder son ailier.

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG a fait un zéro pointé. Hakim Ziyech, Johan Bakayoko et Malcom ont tous été courtisés par le club de la capitale sans qu’aucun de ces trois attaquants vienne à débarquer au Paris Saint-Germain. En ce qui concerne Malcom, l’ailier du Zénith Saint-Pétersbourg a récemment révélé avoir été flatté par l’intérêt du Paris Saint-Germain. Selon Foot Mercato , le Brésilien aurait même été déçu de la tournure prise par les évènements.

Le PSG toujours intéressé, Malcom veut étudier chaque offre

Selon les informations divulguées par le média, une certaine déception aurait habité Malcom après qu’il ait appris sa non-venue au PSG, lui qui, comme Hakim Ziyech, aurait été prêt à quitter son club pour débarquer au cœur de la capitale. A présent, Malcom se tournerait vers le mercato estival lui qui devrait disposer d’un bon marché. Foot Mercato a confié que des tops clubs se lanceraient sur les traces de l’ancien du FC Barcelone et des Girondins de Bordeaux.

Le Zénith attendrait une indemnité de transfert entre 30 et 35M€